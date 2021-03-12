نشرة المرأة والصحة.. مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا.. نصائح لحماية طفلك من التحرش.. أسباب وأعراض الولادة المبكرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.
الصحة :
يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة وعسر الهضم وحرقة المعدة، وتعتبر مشاكل الجهاز الهضمي هذه من الأمور الشائعة جدًا للجميع، ويمكن ان تحدث نتيجة للعديد من الأسباب.
تحدث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، مما يجعل خلايا الدماغ تبدأ بالموت خلال دقائق، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من السكتة الدماغية.
وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، بالإضافة إلى تجنب عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية.
توصلت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا، إلى أن المصابين بعدوى فيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، يواجهون 30 مشكلة صحية طويلة الأمد.
وأفاد الباحثون، بأنه قاموا في الدراسة بالتركيز على الأشخاص الذين لم يضطروا لدخول المستشفى أبدا عند إصابتهم بكورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
تعتبر طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ مناسب لعلاج نزلات البرد، وتقوية جهاز المناعة من أهم ما يمكن عمله لتفادي الإصابة بنزلات البرد الزنجبيل الطازج، والعسل.
يحتوي عصير قمر الدين المجفف على السعرات الحرارية مثلها مثل باقي المشروبات المجففة المشهورة شهر رمضان، وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف غير عالية، وذلك لأنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف، وهو أيضا مشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية.
بعد تعرض طفلة في المعادي لـ التحرش من قبل شخص غريب، فقد زادت المخاوف لدى جميع الأمهات من تعرض أطفالهم لمواقف مشابهة عند خروجهم من المنزل، أو حتى عندما يذهبون إلى المدرسة ويكونوا بعيدا عن أنظارهم.
وقالت الدكتورة أمنية فتحي دراج إستشاري علاقات اسرية و تعديل سلوك، ان ما يدعى اللمسة الآمنة بالنسبة للأطفال ويجب على كل أم ان توعي أطفالها تجاه من يتعاملون معهم خارج المنزل، مهما كانت صلة القرابة بينهم.
المرأة
الولادة المبكرة هي أكثر مخاوف النساء الحوامل وهناك فرق بين الولادة المبكرة والإجهاض، يقول الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني إن الولادة في الشهر السابع الشهر الثامن تعد من الولادة المبكرة.