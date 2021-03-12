نشرة المرأة والصحة.. مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا.. نصائح لحماية طفلك من التحرش.. أسباب وأعراض الولادة المبكرة

مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا، إلى أن المصابين بعدوى فيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، يواجهون 30 مشكلة صحية طويلة الأمد. توصلت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل





وأفاد الباحثون، بأنه قاموا في الدراسة بالتركيز على الأشخاص الذين لم يضطروا لدخول المستشفى أبدا عند إصابتهم بكورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.









تعتبر طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ مناسب لعلاج نزلات البرد، وتقوية جهاز المناعة من أهم ما يمكن عمله لتفادي الإصابة بنزلات البرد الزنجبيل الطازج، والعسل.









يحتوي عصير قمر الدين المجفف على السعرات الحرارية مثلها مثل باقي المشروبات المجففة المشهورة شهر رمضان، وتعتبر السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف غير عالية، وذلك لأنه عبارة عن عجينة المشمش المجفف، وهو أيضا مشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية.









بعد تعرض طفلة في المعادي لـ التحرش من قبل شخص غريب، فقد زادت المخاوف لدى جميع الأمهات من تعرض أطفالهم لمواقف مشابهة عند خروجهم من المنزل، أو حتى عندما يذهبون إلى المدرسة ويكونوا بعيدا عن أنظارهم.

وقالت الدكتورة أمنية فتحي دراج إستشاري علاقات اسرية و تعديل سلوك، ان ما يدعى بالنسبة للأطفال ويجب على كل أم ان توعي أطفالها تجاه من يتعاملون معهم خارج المنزل، مهما كانت صلة القرابة بينهم. اللمسة الآمنة بالنسبة للأطفال ويجب على كل أم ان توعي أطفالها تجاه من يتعاملون معهم خارج المنزل، مهما كانت صلة القرابة بينهم.





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