ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار .. تفجير عقار فيصل بالديناميت .. الرئيس السيسي ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لـ تحيا مصر .. موتسيبي رئيسًا لـ الكاف

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:07 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
Advertisements
اسلام مقلد
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرزها:

وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لـ تحيا مصر
توفيت الحاجة «زينب» المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر،صباح اليوم الجمعة،لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 97 عاما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيسي السيسي ناعيا الحاجة زينب:ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية اليوم الجمعة، والتى تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد..تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت
نفذت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين تفجير عقار فيصل المحترق، والذى هدم بالكامل فى لحظة واحدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب شيكابالا.. الفيفا يغرم الزمالك 800 ألف يورو لصالح سبورتنج لشبونة
أكد تقرير برتغالي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" رفع الغرامة الموقعة على نادي الزمالك لصالح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. باتريس موتسيبي رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد قرار الحكومة | استمرار أعمال البناء.. و10 شروط للتراخيص الجديدة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد عن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، واصفا ما يتردد في هذا الصدد على أنه "شائعات".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انخفاض كبير في أسعار الذهب | تفاصيل
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اهم الاخبار.. الرئيس يهنئ الأهلي على برونزية مونديال الاندية.. انخفاض جديد في الحرارة غدا.. وتحقيقات طبيب الاسنان المتحرش بالرجال

كل ما تريد معرفته عن باتريس موتسيبي الأقرب لـ رئاسة الكاف

أوجستين سنجور يعلن انسحابه من انتخابات الكاف لصالح موتسيبي

جاك أنوما يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة الكاف لصالح موتسيبي

بحضور قيادات أمنية وإغلاق الدائري.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت غدا

وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لـ تحيا مصر

ترشيحاتنا

نجل غادة عادل يكشف نتيجة مسحة كورونا الخاصة به

تعرف على ما فعله كارتيرون في أول تدريبات له مع الزمالك

إيران تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم في المتوسط

بعبع الترجي.. ماذا قالت الصحف التونسية عن عودة كارتيرون لتدريب الزمالك؟

مجموعة الأهلي تتحدى كورونا.. المريخ وفيتا وسيمبا تعلن عودة الجماهير

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر