أهم الأخبار .. تفجير عقار فيصل بالديناميت .. الرئيس السيسي ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لـ تحيا مصر .. موتسيبي رئيسًا لـ الكاف

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرزها:

وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لـ تحيا مصر توفيت الحاجة «زينب» المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر،صباح اليوم الجمعة،لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 97 عاما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيسي السيسي ناعيا الحاجة زينب:ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية اليوم الجمعة، والتى تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد..تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت

نفذت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين تفجير عقار فيصل المحترق، والذى هدم بالكامل فى لحظة واحدة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب شيكابالا.. الفيفا يغرم الزمالك 800 ألف يورو لصالح سبورتنج لشبونة

أكد تقرير برتغالي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" رفع الغرامة الموقعة على نادي الزمالك لصالح .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رسميًا.. باتريس موتسيبي رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحاد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد قرار الحكومة | استمرار أعمال البناء.. و10 شروط للتراخيص الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد عن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، واصفا ما يتردد في هذا الصدد على أنه "شائعات" .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





انخفاض كبير في أسعار الذهب | تفاصيل