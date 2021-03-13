نائب بالشيوخ: إتجاه مصر لتصنيع السيارات الكهربائية يواكب التطور التكنولوجي العالمي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية سلكت طريق التنمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية الإهتمام الرئاسي بالسيارات الكهربائية والتوسع في تصنيعها على الأراض المصرية.





أشار " البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن اتجاه مصر لتصنيع أول سيارة كهربائية من نوعها في البلاد بمصنع النصر للسيارات، جاء مواكبة للعالم في توجهه في الانتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تتكلف أعباء مالية ضخمة علي أصحابها وتسبب تلوث كبير للبيئة.





أوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تنظيف البيئة والحفاظ عليها من الملوثات، والحفاظ أيضا على صحة الإنسان .





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية ستنتج 25 ألف سيارة كهربائية في المرحلة الأولى، مشيرا إلى انه سيجرى تخصيص نصفها للتاكسيات والسيارات التي تعمل في شركتي أوبر وكريم، و سيجري الاتفاق على الأمور المرتبطة بطرح أول 2000 محطة شحن السيارات الكهربائية في منتصف عام 2022.





أضاف توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" ، "حصلنا من جمعية سائقي التاكسي على أماكن تجمعاتهم ووضعناها على خريطة وقمنا بتصوير الأماكن بعدها وتعاونا مع وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندري".





وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارات الكهربائية ستخص كل الفئات ولن تقتصر على فئة واحدة: حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مستمرة لحين إنشاء وتحديد أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية".