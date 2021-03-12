موجز السوشيال ميديا.. بيومي يفتح النار على لجنة الزمالك.. وعبد الله جمعة يثير الجدل بعد رجوع كارتيرون

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كل شيء يتم دون تخطيط..خالد بيومي يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك



علق الناقد الرياضي خالد بيومي على قرار الجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك باقالة جامي باتشيكو المدير الفني للفريق وتعيين باتريس كارتيرون.







وكتب خالد بيومي عبر حسابه بتويتر قائلا " كل الدنيا شايفة ان الغريق مشكلتة ادراية الا الادارة شايفة ان اقالة باتشيكو هي الحل.. كل شي يتم دون تخطيط من اقالة الي تعين".













لنتغلب على الفرنسيين.. عبد الله جمعة يثير الجدل بعد تعيين كارتيرون مديرا فنيا للزمالك



آثار عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك الجدل بعد مشاركته فيديو من احدى المسلسلات الأجنبية وقت قيام معركة وينادي القائد لدباعلى صوته لنتغلب على الفرنسيين .



وعلق عبد الله جمعة على فيديو لنتغلب على الفرنسيين قائلا "mood " وذلك عقب تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق مرة أخرى.







الحضري يدعم أبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم



حرص عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق على دعم المهندس هاني ابو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قارة أفريقيا.



‏وكتب الحضري عبر حسابة بتويتر قائلا " كل التمنيات بالتوفيق والنجاح للبشمهندس هاني ابو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قارة افريقيا، والتي ستقام اليوم الجمعة ".





غضب من جماهير الزمالك بسبب خطأ في بيان تعيين كارتيرون





سخر عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر من البيان المحذوف لنادي الزمالك للاعلان عن بااريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق بعد خطأ به بذكر حصول كارتيرون على بطولة " السوبر المصري السعودي " والتي توج بها الزمالك مع جروس



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيقولك فاز بالسوبر المصري السعودي البيان اتكتب و اتبعت للسوشيال ميديا الرسمية الزملكاوية و نزل مفيش اي حد اعترض او قال لهم يا جماعة عيب اعرفوا تاريخ النادي حتى بس اهم حاجة لا مساس بالزمالك " و " ‏الموقع الرسمي للزمالك حسب السوبر المصري السعودي اللي هو بطولة ودية أصلا مش رسمية لكارتيرون.. مع العلم ان الزمالك فاز بيها مع جروس