برلماني يثمن إتجاه مصر لتصنيع أول سيارة كهربائية من نوعها

ثمن النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ما تقوم به القيادة السياسة من جهود من أجل تحويل إتجاه مصر لتصنيع أول سيارة كهربائية من نوعها في البلاد بمصنع النصر للسيارات.





أشار القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا التوجه المصري يأتي لمواكبة العالم والإنتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين، لما لها من أضرار بيئية وإقتصادية، حيث تتسبب في تكلفة مالية ضخمة فضلا عن العوادم الصادرة منها الملوثة للبيئة.





وطالب عضو اللجنة البيئية بالبرلمان، على بضرورة تعاون جميع الجهات والوزارات المعنية بهذا الامر في الدولة ، من أجل العمل على نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، منوها إلى ضرورة الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء مصر.





وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية ستنتج 25 ألف سيارة كهربائية في المرحلة الأولى، مشيرا إلى انه سيجرى تخصيص نصفها للتاكسيات والسيارات التي تعمل في شركتي أوبر وكريم، و سيجري الاتفاق على الأمور المرتبطة بطرح أول 2000 محطة شحن السيارات الكهربائية في منتصف عام 2022.





وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" ، "حصلنا من جمعية سائقي التاكسي على أماكن تجمعاتهم ووضعناها على خريطة وقمنا بتصوير الأماكن بعدها وتعاونا مع وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندري".





وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارات الكهربائية ستخص كل الفئات ولن تقتصر على فئة واحدة: حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مستمرة لحين إنشاء وتحديد أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية".