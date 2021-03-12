الأرشيف السري لـ إسرائيل.. شاهد ما قالته تل أبيب عن زيارة السادات لـ الكنيست.. فيديو وصور

نشر موقع "كيكار" العبري اليوم الجمعة أرشيف إسرائيل السري عن زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لـ الكنيست.





وأشار الموقع العبري إلى اتفاقية السلام التي وقعت بين مصر وإسرائيل بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحيم بيجن يوم 27 مارس عام 1979 بعد زيارة السادات للكنيست بـ 16 شهرا.





وتتذكر إسرائيل تفاصيل إعلان الرئيس الراحل داخل مجلس الشعب المصري عن عزمه زيارة الكنيست الإسرائيلي والتي أعتبرته تل أبيب إعلاناً دراماتيكياً عن استمرار الصراع مع إسرائيل وقال السادات وقتها " أنا مستعد للذهاب إلى منزلهم ، إلى الكنيست نفسه ومناقشتهم" .





وقال موقع "كيكار" إنه بعد يوم من إعلان الرئيس السادات عزمه زيارة الكنيست هناءه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن على استعداده للمضي قدمًا في السلام.





وأفاد الموقع العبري أن بيجن أبلغ السادات وقتها أنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على الانسحاب إلى الخط 67وبعد يوم آخر ، ودعا الرئيس المصري الراحل رسميًا لزيارة إسرائيل.





وتابع "كيكار" أن بيجن خاطب المصريين وقتها وأوضح أنه يريد السلام وقال وقتها "نحن الإسرائيليون نتواصل معكم ولا نسعى إلى الصدام ولا مزيد من الحروب بين مصر وإسرائيل، ولا مزيد من سفك الدماء ، ولا مزيد من التهديدات".





وأكد "كيكار" أن الاتصالات بين إسرائيل ومصر التي أدت إلى زيارة السادات التاريخية كانت سرية للغاية لدرجة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك لم يطلع عليها ، وتفاجأ ، مثل بقية مواطني إسرائيل والعالم بأسره".