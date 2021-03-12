أخبار التوك شو.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للعالم بشأن لقاحات كورونا.. وأستاذ آثار: طوائف أمريكية تزور الأهرامات للتعبد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية الكثير من القضايا المهمة أبرزها:









عرضت قناة سكاي نيوز تقرير فيديو، بخصوص توزيع لقاح كورونا غير العادل بين الدول.





وأكدت القناة أن صفقات لقاح كورونا وتوزيعه يثير ضجة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا.





وأوضحت، أن منظمة الصحة العالمية تدعو لضرورة ضمان توزيع عادل للقاح كورونا، ووصولها لجميع دول العالم.

















قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الاتصالات بين مصر والكونغو تمثل أهمية كبرى لمناقشة آخر تطورات قضية سد النهضة ، وخاصة قبل موعد بدء المليء الثاني .





وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحة الزمنية قبل بدء المليء قليلة جدا ، والدول الأفريقية واثقة تماما من مساعي الدولة المصرية بالقضية ، وتدعم مبادرة السودان الرباعية الأفريقية .





وتابع : التواصل في هذا التوقيت شديد الأهمية ، بخصوص هذا الملف ، وسيعقد مؤتمر للخبراء ، بمشاركة وزراء الري ، لبلورة المساعي الأفريقية ، برئاسة "الكونغو" .

















قال الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، إن إدراج 21 جامعة من مصر داخل تصنيف تايمز للإقتصادات الناشئة البريطانية يعد إنجاز للقطاه، مشيرا إلى أنه اختار 19 دولة من الإقتصادات الواعدة مثل الهند والصين ومصر واحدة منهم.





وأضاف "حافظ" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن "جامعة المنصورة ضمن أفضل 100 جامعة فى تصنيف التايمز البريطانية"، موضحا أنها كانت فى الترتيب الـ102 سابقا وتحسنت 8 مراكز عام 2021.





وتابع أن البحث العلمى يشكل أكثر من 60% من وزن التصنيف، لافتا إلى أن جامعة المنصورة متميزة خاصة فى هذا المجال، حيث أن هذا التميز لا يأتى من فراغ، بل من مجهود أعضاء التدريس ودعم الجامعة والدولة.

















قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، والجلد يعانى من مشكلات كثيرة، سواء بالجفاف أو الاحمرار.





وأضاف هاني الناظر، خلال برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن مرضى الحساسية يعانون في هذه الفترة، التي تكون أصعب فترة في العام ولذلك على الجميع توخى الحذر.

















استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة الموافق 12-3-2021:





صدى البلد:

السيسي ورئيس الكونغو يبحثان مستجدات ملف سد النهضة.





الأهرام:

انتصار السيسي: معرض "البازار" يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع والتصميم والتعبير عن أصالة الشخصية المصرية





الخارجية ترحب بتوقيع اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي





اليوم السابع:





الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا أساسيا في دفع عملية السلام بالشرق الأوسط.









المصري اليوم:

انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مشددة

















قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى وعد الشهداء بـ حياة لا يمكن لأحد أن يتصورها، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يضع أرواح الشهداء في أجساد تتماشى مع الجنة وعظمتها.





وأضاف "النجار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أفضل صفقة في القرآن والإسلام هي الشهادة، لأن الشهيد يقدم روحه من أجل الحصول على أثمن شيء وهو الجنة.

















قال الدكتور عمر الزكى، مدرس علوم الحاسب والذكاء الإصطناعى بكلية الحاسبات جامعة المنصورة، إنه تم توظيف جهاز أشعة بإستخدام الذكاء الإصطناعى وتم عمل نموذج مقترح أولى لتشخيص فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه بالفعل وتحقيق نتائج أولية.





واضاف "الزكى" خلال لقائه عبر زووم ببرناج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، ان البرنامج الخاص بالجامعة أصبح من ضمن البحوث التى لها مشاركة وإسهامات علمية فى قاعدة بيانات الصحة العالمية على مستوى العالم فيما يخص كورونا، موضحا البحث يتعلق بالتعرف وتشخيص حالات كورونا من عدمه.

















قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، إن جائحة كورونا مازالت مستمرة في تسجيل إصابات ووفيات، على المستوى العالمي، لافتا إلى أن سلالات كورونا الجديدة سببا في تضخم الجائحة في الكثير من الدول .





وأضاف الدكتور بسام حجاوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد حل أمثل من اللقاحات ، للقضاء على جائحة كورونا ، وهو وسيلة لإنقاذ العالم من الوباء، قائلا: "مازال هناك إحتقار للقاحات في العالم " .

















قال الدكتور علاء الغمراوى، استشاري أمراض القلب والمشرف على مبادرة سلامة قلبك، إن المبادرة انطلقت يوم 23 فبراير 2020، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وانتشاره عرقل المبادرة.





وأضاف علاء الغمراوي خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم إعادة إطلاق المبادرة مرة أخرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، موضحا أن المبادرة موجودة فى 54 قرية فى محافظة الغربية بمركز زفتى وفى العذب والنجوع التى لا يستطيع أحد الوصول لها.





















رد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار و الحضارة المصرية القديمة، على سؤال هل الأهرامات تتوسط القارات الـ 5، وقال إن هناك كلام كثير، مثل أن الأهرامات هى مركز الأرض، وتعمل على توازنها.



