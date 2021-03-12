رغم كورونا.. انتشار الثعابين والخنازير بمقاهي في وسط شنغهاي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها في مدينة شنجهاي الصينية تشهد انتشار ظاهرة جديدة للمقاهي التي توفر لزبائنها فرصة تناول مشروباتهم وسط حيوانات أكثر غرابة مثل الثعابين والراكون وحتى الخنازير.



وطبقًا لتقرير "China Business Report" الصادر في نوفمبر – تشرين الثاني عام 2019، يوجد في الميدنة 86 مقهى للحيوانات مما دفع تقارير إعلامية صينية لمنح شنغهاي لقب "عاصمة مقاهي الحيوانات" في الصين.



وعلى الرغم من المخاوف التي أثارتها جائحة فيروس كورونا المستجد بشأن الاختلاط بالحيوانات الغريبة، لا تتبع تلك المقاهي أي قواعد صحية معينة.



"مقهى الراكون" هو أحد المقاهي في وسط شنجهاي ويضم ثمانية حيوانات من الراكون التي تسير وتلهو بكامل أريحيتها وسط مرتادي المقهى.

