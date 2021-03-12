ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم كورونا.. انتشار الثعابين والخنازير بمقاهي في وسط شنغهاي.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:28 م
مقاهي بشنجهاي
مقاهي بشنجهاي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها في مدينة شنجهاي الصينية تشهد انتشار ظاهرة جديدة للمقاهي التي توفر لزبائنها فرصة تناول مشروباتهم وسط حيوانات أكثر غرابة مثل الثعابين والراكون وحتى الخنازير.

وطبقًا لتقرير "China Business Report" الصادر في نوفمبر – تشرين الثاني عام 2019، يوجد في الميدنة 86 مقهى للحيوانات مما دفع تقارير إعلامية صينية لمنح شنغهاي لقب "عاصمة مقاهي الحيوانات" في الصين.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارتها جائحة فيروس كورونا المستجد بشأن الاختلاط بالحيوانات الغريبة، لا تتبع تلك المقاهي أي قواعد صحية معينة.

"مقهى الراكون" هو أحد المقاهي في وسط شنجهاي ويضم ثمانية حيوانات من الراكون التي تسير وتلهو بكامل أريحيتها وسط مرتادي المقهى.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إيران تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم في المتوسط

دراسة: مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا

بعد تفجير عقار فيصل.. احذر حالات الإزالة وقطع المرافق بقانون التصالح

بعبع الترجي.. ماذا قالت الصحف التونسية عن عودة كارتيرون لتدريب الزمالك؟

شاهد... آثار تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت

أمر ملكي.. إعفاء وزير الحج والعمرة السعودي من منصبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر