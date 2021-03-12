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فن

قبل لقاء أمير كرارة غدا.. تفاصيل خلاف أحمد فهمى ونادر حمدى

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:57 م
أحمد فهمى ونادر حمدى
أحمد فهمى ونادر حمدى
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خالد صواف
قام كل من أحمد فهمي ونادر حمدي أعضاء فريق واما بإلغاء متابعة بعضهما على موقع تبادل الصور " انستجرام".

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض ، حيث فسر الجمهور أن يكون حدثت مشكلة بينهما أثناء تسجيل  حلقة برنامج " سهرانين " .

وكان آخر ظهور لـ أحمد فهمي ونادر حمدي مع فريق واما أثناء تسجيل حلقه برنامج "سهرانين " مع النجم أمير كرارة .

و يحل أعضاء فريق "واما" الغنائي، الرباعي أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، ضيوفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، غدا  السبت و بعد غد  الأحد  يومي 13 و14 مارس.

ويقدم نجوم "واما" باقة مميزة من أبرز أغنيات الفريق، وكذلك أغنيات طربية من التراث الغنائي المصري، على مسرح "سهرانين"، بحضور أوركسترا الموسيقار جورج قلتة داخل الاستوديو.

كما يتحدثون خلال اللقاء عن بدايات الفريق، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم الفنية.

يذكر أن برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع.


قبل لقاء أمير كرارة غدا.. تفاصيل خلاف أحمد فهمى ونادر حمدى
قبل لقاء أمير كرارة غدا.. تفاصيل خلاف أحمد فهمى ونادر حمدى
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