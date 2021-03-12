أول تعليق من زيدان على أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد





وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني:" : " عودة كريستيانو؟ جميعنا نعلم من هو، وماذا فعل هنا، والحب الذي نتمتع به من أجله، لقد صنع التاريخ، لكن الآن هو لاعب لـ يوفنتوس ولا يمكنني قول شيء".





كانت تقارير صحفية، أكدت اليوم الجمعة، أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستانو رونالدو، تحدث مع مسؤولو ريال مدريد، عقب وداع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، عن إمكانية عودة الدون إلى الملكي.





كان رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.





وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس في صيف 2023، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الشتاء القادم، دون الرجوع لإدارة ناديه ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.





ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، بفارق هدفين عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على أنباء عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس البرتغالي، إلى صفوف الملكي مجددا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.