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ديني

إمام المسجد النبوي: تهيئة الأدوية واللقاحات للتحصين من كورونا من حسنات الدنيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:44 م
إمام المسجد النبوي:
إمام المسجد النبوي: تهيئة الأدوية واللقاحات من حسنات الدنيا
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أمل فوزي
دعا الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي،  إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى المبادرة بالتحصين من وباء كورونا حماية للأنفس والأسر والمجتمعات، منوهًا إلى أن تهيئة الأدوية واللقاحات من حسنات الدنيا.

ودعا «الثبيتي» «البعيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن من حسنات الدنيا حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده حال الجوائح والأوبئة بتهيئة الأدوية واللقاحات، فقد بذلت الجهود للتحصين من هذا الوباء الذي عم الأرض في عصرنا وأضر بصحة الإنسان وشؤونه الدينية والدنيوية وهذه اللقاحات المجازة من الجهات المختصة نافعة بإذن الله حافظة بحفظ الله.

وشدد على أن المبادرة إلى التحصين بها والأخذ بالأسباب وسيلة للوقاية وتخفيف آثار الوباء وحماية لك ولأسرتك ولمجتمعك ولأمتك، وتوفير اللقاح وكل الإجراءات الوقائية التي واكبت الوباء تجسد جهود ولاة أمرنا قادة هذه البلاد المباركة وفقهم الله لكل خير بالحرص على صحة الإنسان.

وأوضح أن السائر إلى ربه يعرف قدر الدنيا والآخرة، وينزلهما في قلبه منزلتهما اللائقة بهما، فهو يسأل ربه حسنة الدنيا أحسن ما فيها لكن قلبه ممتلئ باستحضار الآخرة التي هي مقصده ومآله وموجه أفعاله وأقواله وفيه الفوز العظيم.

واستشهد بما قال تعالى : « قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ»، وقال تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ».

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