الكويت.. تكليف وزير الداخلية بمهام وزير الدفاع





أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه صدر بتكليف وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي وزيرا للدفاع بالتكليف ابتداء من اليوم.





وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء نتيجة لمغادرة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي خارج البلاد في إجازة خاصة.





وكان في وقت سابق قد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بمكتبه عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد وهم سفراء اليمن والبحرين وبنجلاديش.





وبحسب البيان الصادر عن وزراة الدفاع الكويتية فإن الزيارة تهدف الي تعزيز أواصر العلاقات بين الكويت وهذة الدول الثلاث وبحث اخر التطورات علي الساحتين الإقليمية والدولية.















