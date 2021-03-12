برلماني: السيسي ضرب المثل والقدوة فى موقفه الإنساني تجاه الحاجة زينب

وصف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم العزاء للمصريين فى وفاة الراحلة العظيمة الحاجة زينب مصطفى التى كانت تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر ووافتها المنية اليوم، بالموقف الانسانى رفيع المستوى، مؤكدًا ان الرئيس السيسى دائما يضرب المثل والقدوة لنا فى مثل هذه المواقف الوطنية التى تؤكد التقاليد والقيم المصرية.









وقال " قورة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الموقف من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد بواسع رحمته الحاجة زينب مصطفى ويسكنها فسيح جناته وان يلهم اسرتها الصبر والسلوان.









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب على حسابه الرسمي:" أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر" رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".



