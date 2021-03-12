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فن

بعد 11 شهرا.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:44 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
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محمد بدران
نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة والدتها بعد وفاتها. 


وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "١١ شهر بدونك".


وعانت دنيا عبد العزيز كثيرا بعد وفاة والدتها منذ بضعة اشهر حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة وترافقها دائما في مواقع التصوير والسفر خارج مصر.


يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.


"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.




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