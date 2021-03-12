أسعار الدولار فى البنوك فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس 2021 نهاية الأسبوع فى البنوك العاملة فى مصر.





وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.63جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .





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وبلغ سعر الدولار فى بنوك (مصر ايران للتنمية ، مصرف ابوظبى الاسلامى ) 15.69جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .





وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك (بنك الاستثمار العربىAIBK، الاهلى المتحد ،ابوظبى الاولFAB)نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة اليوم الجمعة 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .





وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان،العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر،قطر الوطنى) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.





و سجل سعر الدولار فى بنوك (فيصل الاسلامى،الاسكندرية ،العربى الافريقى الدولى، الأهلى الكويتى بيريوس) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



