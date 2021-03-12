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توك شو

حققي ذاتك.. استشاري نفسي توجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن المجتمع المصري يشهد العديد من الظواهر في مراحل بعد وفاة الزوج.

وقالت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، إن المجتمع المصري يشهد ظاهرة وهي عدم إقدام الأرملة على الزواج بعد وفاة زوجها ويحدث بشكل واسع النطاق في مصر، لافتة إلى أن هذا الأمر في الثقافة المصرية.

وأكملت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن في هذا الأمر يحدث صراع بين رغبتين الأول رغبة كأم ورغبه الأنوثة، مشيرة إلى أن المرأة تُكبر رغبة الأمومة ورغبتها كـ أنوثة تنتهي وهذا الأمر خطأ جدا.

وفي السياق نفسه أشارات استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن المشاركة في غاية الأهمية، ولا تذهب المرأة للزواج من شخص لأن لديه أموال، موجهة حديثها للفتيات، قائلة :"لا تأخذي خطوة في الارتباط إلا بعد تحقيقي نفسك وحققي ذاتك".

فيما جاوبت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، على سؤال :"لماذا المرأة تحتاج للرجل".

وقالت البنا، إن المرأة في حاجة للرجل للاحتواء الأمان والمشاركة والسند.
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