مضاعفات كورونا.. نقل الرئيس الأرميني إلى المستشفى بسبب قصور في القلب

أفادت وسائل إعلامية بنقل رئيس أرمينا أرمين سركيسيان، اليوم الجمعة، إلى المستشفى نتيجة إصابته بقصور في القلب ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية.





جاء ذلك بسبب مضاعفات على خلفية إصابة الرئيس الأرميني بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب وكالة "انترفاكس" الروسية.





وقالت الوكالة إن رئيس أرمينيا يعاني من مضاعفات كورونا، ويخضع حاليا للفحوصات في مركز استجيك الطبي.





كان الرئيس الأرمني رفض مرتين مقترح رئيس الوزراء نيكول باشينيان تعيين الجنرال أرتاك دافتيان رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للجيش الأرمني.





وتستمر أزمة قيادة الأركان في أرمينيا منذ أيام، حيث قرر باشينيان إقالة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، لكن الهيئة عارضت القرار علنيا وطالبت باستقالة باشينيان من رئاسة الحكومة.





وردا على ذلك أعلن باشينيان إقالة رئيس الأركان أونيك جاسباريان، إلا أن الأخير لم يمتثل لقرار رئيس الوزراء، مؤكدا أنه سيطعن به أمام المحكمة الإدارية.



