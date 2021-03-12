تحذير عاجل من شرطة دبي بشأن فيس بوك

أصدرت شرطة دبي تحذيرا عاجلا لأفراد المجتمع من أساليب احتيالية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وغيرها من المواقع.





وبينت شرطة دبي في بيان لها بحسب صحيفة الوطن البحرينية؛ فقد بينت ان من ضمن وسائل الاحتيال المساعدة في منح جوازات وجنسية دول أوروبية أو بيع دولارات بأقل من ثمنها، أو شراء عقارات في دول بغرض الاستثمار وغيرها من الحيل التي يستخدمها الجناة للإيقاع بضحاياهم.





وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن شرطة دبي تحرص على توعية أفراد المجتمع باستمرار الأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء خصوصًا وأنه في إمكان أي شخص عمل حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة بهدف النصب والاحتيال أو اصطياد الضحايا.









وبين أنه مع انتشار الإنترنت واتساع رقعته تزداد أساليب النصب وغالبًا ما يستغل الجناة طمع الضحايا أو رغبتهم في الحصول على المال أو على فرصة مثل إقامة في دولة ما أو الحصول على جواز سفر قوي وجنسية، وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها، منوهًا بأنه تم تسجيل عدد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.



