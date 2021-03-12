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أخبار العالم

100 ألف ليرة.. تخفيض سعر فحص كورونا في لبنان

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:49 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان تخفيض سعر فحص الكشف عن فيروس كورونا من 150 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة.

وصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا جاء فيه "بعدما سبق واتخذ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارًا قضى بموجبه تخفيض سعر تعرفة فحص كورونا الى 100 الف ليرة لبنانية في المستشفيات الحكومية، ونظرًا لتزايد الحاجة الى إجراء هذا الفحص في ظلّ استمرار ارتفاع عدد الاصابات والتفشّي الخطير للوباء، ومراعاة للظرف الإقتصادي الخانق الذي يعاني منه الشعب اللبناني بأطيافه كافّة، وإستنادا إلى 4 دراسات أعدّتها إدارة الصندوق حول كلفة فحص كورونا، وتنفيذًا لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 849 المتخذ في الجلسة عدد 904 تاريخ 10 اذار 2021، أصدر د. كركي المذكرة الإعلامية رقم ٦٦١ بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢١ قضى بموجبها تعديل تعرفة الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لتصبح 100 الف ليرة لبنانية بدلًا من 150 الف ل.ل. كحدّ أقصى، لجميع مقدمي الخدمات الصحية".

وأضاف البيان "وعليه، يشدّد المدير العام على جميع الجهات العاملة في القطاع الإستشفائي والمخبري الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الصندوق تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين".

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا بشأن لقاحات كورونا في البلاد حيث قالت إن عددا من الشركات والصيدليات يروجون للقاحات كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مخالف للقوانين. 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تلك الشركات والصيدليات يستخدمون الشعار الرسمي لوزارة الصحة حين الترويج  للقاحات الخاصة بـCovid-19 والتي باتت متوافرة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة. 

وأضافت الوزارة اللبنانية: أن في هذا الأمر مخالفة صريحة للقوانين النافذة تعرض مرتكبها للملاحقة.

كما أصدرت الوزارة تنبيها شديد اللهجة للمواطنين من مخاطر السير بهذا الترويج، مؤكدة انها  ستعلن رسميا عن أي شحنة لقاحات تصل إلى لبنان سواء عبر وزارة الصحة العامة أم المبادرات الخاصة التي ستكون مجانية ومضمونة الجودة وتتابع وتنفذ في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة".
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