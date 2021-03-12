ظهرت الآن.. نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس





ويقدم موقع صدى البلد نقلا عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لينك الحصول على نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس.





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يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ أمس.





وأكد المحافظ انه تم إعلان النتيجة بنسبة نجاح 98.9 % وبلغ عدد المقيدين ١٧٤٧٦٠ طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألف طالب وطالبة، كما جاءت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠% ، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩٤ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% ، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٨٣% .