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تعليم

ظهرت الآن.. نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:50 م
نتيجة نصف العام
نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة
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عبد العزيز جمال

ظهرت منذ قليل نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على درجاتهم.

ويقدم موقع صدى البلد نقلا عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لينك الحصول على نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس اضغط هنا  أو هنا 

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ أمس.

وأكد المحافظ انه تم إعلان النتيجة بنسبة نجاح 98.9 % وبلغ عدد المقيدين ١٧٤٧٦٠ طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألف طالب وطالبة، كما جاءت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠% ، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩٤ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% ، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٨٣% .

واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب ، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحانا آخر تكميليا في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى .
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