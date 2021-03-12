وزير الرى يصل العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة العراقية بغداد فى مستهل زيارة رسمية لدولة العراق الشقيقة للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمقرر عقده يومي ١٣-١٤ مارس ٢٠٢١.





وكان في استقبال الوزير لدي وصوله المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي والسفير وليد إسماعيل السفير المصري لدى العراق.





وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.



