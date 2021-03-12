بعد كيا وبيجو وأوبل ونيسان .. رينو تعلن تغيير شعارها

أعلنت شركة رينو عملاق صناعة السيارات الفرنسية عن خطط لإعادة إطلاق العلامة بشعار جديد بداية من 2022، و قد ظهر الشعار الجديد لأول مرة في يناير الماضي على سيارة رينو 5 الكهربائية الاختبارية .





وقد قامت عدة شركات سيارات أخرى بتغيير شعارها مؤخرًا مثل كيا وبيجو واوبل ونيسان ومازيراتي وفولكس واجن ضمن توجه جديد لتحديث صورة كل علامة والتجهيز للعصر الكهربائي الجديد الذي سيشهد تنافسا شديدا الفترة المقبلة .





اما اول سيارة إنتاجية ستحصل على الشعار الجديد فستكون السيارة ميجان إي فيجن الكهربائية المتوقع تدشينها في النصف الثاني من العام الجاري مع طرحها في رسميا للبيع العام القادم 2022.





و اضافت رينو ايضا إن جميع موديلاتها ستحصل على الشعار المحدث الجديد بالتدريج بحلول عام 2024، كما قررت رينو تغيير شعار علامة داسيا التابعة لها، والمعروفة بسياراتها الرخيصة الاقتصادية الاقل سعرا .





وكشفت رينو مؤخرا عن ضيف جديد في عائلتها، وهي السيارة الكهربائية الجديدة Twingo، والتي ستصدر في الأسواق بنسخ Zen ، Intens، Vibes الجديدة .





وأكدت رينو الفرنسية أن نسخة سيارتها Zen، ستتمتع بنظام الملتيميديا ،مع وجود شاشة لمسية قياس 7 بوصة، ومقعد لقائد السيارة وهو قابل لضبط الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلى وجود مقود قابل لضبط الارتفاع ، بينما Intens، ستأتي بعجلات مصنوعة من معدن خفيف ، وذلك مقاس 15 بوصة، ومن الداخل مقود مكسو بالجلد، بالإضافة إلى نظام أوتوماتيكي للتحكم.









وتأتي نسخة Vibes ، بنظام الملاحة، أما المقعد الأمامي قابل للتدفئة ،مع مساعد الدخول في الصف مع كاميرا الرجوع للخلف ، بالإضافة إلى جنوط مقاس 16 بوصة ، وشاشة لمسية كبيرة في المقصورة الداخلية .



