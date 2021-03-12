أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة العقار المعروف إعلاميًا بعقار فيصل المحترق والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة وذلك بحضور قيادات المحافظة والأجهزة المعنية .





وقال محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف والتصدي بكل حزم والتعامل بكل الحسم مع المخالفين.





واكد محافظ الجيزة أن العقار الذي تم إزالته مخالف وتم رفض طلب التصالح المقدمة من مالكه وذلك لتعديه علي حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الإزالة جاءت بناءا على توصيات كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز بحوث البناء ولجنة المنشأت الايله للسقوط .





ولفت إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة حيث تمت أعمال الإزالة بإستخدام المواد المتفجرة وعلي أيدي متخصصين نظرا لإرتفاع العقار المخالف ووجوده بمنطقة حيوية بجوار الطريق الدائري، موجها الشكر للقوات المسلحة للتعاون فى ازالة العقار .





وشهد موقع الإزالة إجراءات أمنية مشددة حفاظًا على سلامة المواطنين منها إخلاء العقارات المجاورة و تنفيذ عددا من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائري حفاظا علي سلامه المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية .