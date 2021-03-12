ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:05 م
أول رد من محافظة
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
Advertisements
محمد الصاحي
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة العقار المعروف إعلاميًا بعقار فيصل المحترق والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة وذلك بحضور قيادات المحافظة والأجهزة المعنية .

وقال محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف والتصدي بكل حزم والتعامل بكل الحسم مع المخالفين.

واكد محافظ الجيزة أن العقار الذي تم إزالته مخالف وتم رفض طلب التصالح المقدمة من مالكه وذلك لتعديه علي حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الإزالة جاءت بناءا على توصيات كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز بحوث البناء ولجنة المنشأت الايله للسقوط .

ولفت إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة حيث تمت أعمال الإزالة بإستخدام المواد المتفجرة  وعلي أيدي متخصصين نظرا لإرتفاع العقار المخالف ووجوده بمنطقة حيوية بجوار الطريق الدائري، موجها الشكر للقوات المسلحة للتعاون فى ازالة العقار . 

وشهد موقع الإزالة إجراءات أمنية مشددة حفاظًا على سلامة المواطنين منها إخلاء العقارات المجاورة و تنفيذ عددا من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائري حفاظا علي سلامه المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية .
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

9 أيام ومازال الحريق مشتعلا.. القصة الكاملة لعقار فيصل المحترق.. ولماذا أوقفت عمليات إطفائه؟

مصدر بالجيزة يكشف حقيقة البدء في إزالة العقار المحترق بفيصل

في حريق عقار فيصل.. التحقيقات: صادر له إزالة من 2016 وتعدى على 200 متر من الدائري

السكان بتنقل ممتلكاتها.. مصادر تنفي تجدد النيران بعقار الدائري

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

تفجير عقار الدائري المحترق خلال ساعات

ترشيحاتنا

حقيقة نقل الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا للعلاج

أحمد شوبير يصدم جمهور الأهلي بخصوص علي معلول

الكويت.. تحذير عاجل للمواطنين والوافدين من وزارتي الداخلية والصحة

بعد تألقه أمام سيراميكا كليوباترا.. جنش يرفض الراحة ويشارك في التدريبات

إزالة ركام عقار فيصل المحترق من أعلى الدائري تمهيدا لإعادة حركة السيارات

يوفنتوس يحدد سعرا صادما لبيع كريستيانو رونالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 مكونات في مطبخك تقضي على الحموضة في الحال

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور