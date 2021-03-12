شحن 5 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة SEYMA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 121 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا من الميناء.





وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر استقبال سفينة. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.







