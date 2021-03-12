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حوادث

إصابة أسرة في انقلاب سيارة بالسويس

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:21 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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حسن غنيمة
أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس - عيون موسى، تم نقل المصابين الي مستشفي السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس - عيون موسي، وأصيب زوج و زوجته وأبناؤه الثلاثة.

وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وجار علاجهم بالمستشفي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.
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