إصابة أسرة في انقلاب سيارة بالسويس

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس - عيون موسى، تم نقل المصابين الي مستشفي السويس العام.





كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس - عيون موسي، وأصيب زوج و زوجته وأبناؤه الثلاثة.





وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق.





وقال مصدر طبي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وجار علاجهم بالمستشفي.



