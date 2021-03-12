شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر اليوم الجمعة انطلاق ٧ رحلات للبالون الطائر على متنها ١١٠ سائحين من مختلف الجنسيات.

واستقل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منطادا طائرا وبرفقته عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وذلك على هامش زيارته لمحافظة الأقصر لافتتاح فرع النادى الاهلى.

وعبر الوزير عن سعادته بهذه الرحلة واخذ الصور التذكارية اثناء استقلاله البالون.

ومن جانبه قال الطيار أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون ، إن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا خصوصا من المصريين والعرب، كما أصبح وجهة مميزة لجميع المسؤولين والوزراء والسفراء الذين يزورون الأقصر.





وأكد أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها حيث ان الرحلة تقل ١٤ فردا فقط بدلا من ٢٨ فردا وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الاقلاع.



