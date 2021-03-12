ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. هل انتهى زمن ميسي ورونالدو؟

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
رغم غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن الدور ربع نهائي فى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 15 عاما، إلا أن الثنائي لم ينهيا مشوارهما الكروي بعد، حيث يتطلعان لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

ودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على يد بورتو البرتغالي، في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما خرج برشلونة على باريس سان جيرمان.

بالتأكيد هناك تراجع في مستوى الثنائي مع تقدم العمر، وظهور نجوم صاعدة بقوة الصاروح مثل مبابي لاعب باريس سان جيرمان وهالاند مهاجم دورتموند، إلا أن الأرقام تؤكد أن الثنائي لا يزالان يحاربان للبقاء على القمة، حيث يتصدر كل منهما ترتيب هدفي الدوري الذي يشارك فيه.

رونالدو وميسي متربعان على القمة رغم وداع دوري أبطال أوروبا، حيث يتصد رونالدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على  مر التاريخ برصيد  134، ويحل ميسي ثانيا بـ 119 هدفا.

رغم الانتقادات العنيفة التي توجه لـ كريستيانو رونالدو، إلا أنه يعتلي قمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق هدفين عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني.

ميسي هو الآخر يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا، بفارق هدف وحيد عن لويس سواريز صاحب المركز الثاني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حطم أسطورة بيليه.. 5 أرقام تاريخية لـ كريستيانو رونالدو

صديقة كريستيانو رونالدو تقود "جيت سكي" وتستمتع بأجواء دبي.. شاهد

متفوقا على رونالدو وميسي.. محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم

لأول مرة منذ 16 عاما .. ميسي وكريستيانو لا يتواجدان بربع نهائي دوري الأبطال

بعد صدمة دوري أبطال أوروبا .. كريستيانو رونالدو يحن لـ ريال مدريد

أول تعليق من زيدان على أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

ترشيحاتنا

نتضامن مع ورثة العندليب.. جمعية المؤلفين والملحنين تدين حفل قصر البارون

ملك النعام صاحب الـ 22 عاما: بدأتها بكتكوت والـ 10 أسر بتكسب مليون جنيه.. فيديو

شاهد... آثار تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت

رسالة من جنش لـ باتشيكو بعد إقالته

بعد تألقه أمام سيراميكا كليوباترا.. جنش يرفض الراحة ويشارك في التدريبات

غضب من جماهير الزمالك بسبب خطأ في بيان تعيين كارتيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 مكونات في مطبخك تقضي على الحموضة في الحال

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور