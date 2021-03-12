بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. هل انتهى زمن ميسي ورونالدو؟

ودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على يد بورتو البرتغالي، في مفاجأة من العيار الثقيل، بينما خرج برشلونة على باريس سان جيرمان.





بالتأكيد هناك تراجع في مستوى الثنائي مع تقدم العمر، وظهور نجوم صاعدة بقوة الصاروح مثل مبابي لاعب باريس سان جيرمان وهالاند مهاجم دورتموند، إلا أن الأرقام تؤكد أن الثنائي لا يزالان يحاربان للبقاء على القمة، حيث يتصدر كل منهما ترتيب هدفي الدوري الذي يشارك فيه.





رونالدو وميسي متربعان على القمة رغم وداع دوري أبطال أوروبا، حيث يتصد رونالدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 134، ويحل ميسي ثانيا بـ 119 هدفا.





رغم الانتقادات العنيفة التي توجه لـ كريستيانو رونالدو، إلا أنه يعتلي قمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق هدفين عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني.



