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اقتصاد

أحمد منصور: الدفع الإلكتروني يخدم القطاع العقاري وتأمين العملاء خلال كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 12:08 ص
الدفع الالكترونى
الدفع الالكترونى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد منصور مطور عقاري، إن أزمة "كورونا" التى أصابت العالم خلال الفترة الماضية ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات الجائحة".

وأكد منصور لــــ"صدى البلد"، أن تطبيق التحول الرقمي الآن في جميع المجالات لم يعد اختيارًا، بل أصبح مطلب أساسي والمستقبل له، وتوفير وقت العملاء فى سداد الأقساط الخاصة بالعقارات وتأمينهم بأفضل شكل متاح سيكون له أثر جيد وإيجابي عليهم.

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وأوضح أننا نسعى إلى تطبيق التعامل الالكتروني في كافة تعاملاتنا بشكل عام، لأن هذا يتوافق مع الاتجاه الحالي للحكومة بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، وداعمًا قويًا لخطة الدولة في تصدير العقار المصري للخارج".

وتابع، أن توفير آلية سداد إلكتروني عن بعد وتيسير إجراءات الدفع وعدم اشتراط تواجد العميل بنفسه يسهم فى إقبال بعض الفئات على التعامل مع الجهة التى توفر هذه الآلية، وخاصة بين المصريين المقيمين بالخارج.
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