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محافظات

لمواجهة كورونا..غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:46 م
غلق وتشميع ٣ مراكز
غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

 

أضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة فاقوس قامت بحملات على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت الحملة عن غلق  ٣  مراكز للدروس الخصوصية  بشارعي الدروس وشلتوت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.

 

 كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

فيما أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة  تموين صان الحجر برئاسة  محمد عبدالله نوفل مدير الإدارة وبحضور إيهاب خاطر رئيس المدينة قد تمكنوا من ضبط  سيارة رقم (ر د ط ٩٤٦٥) محمل عليها ٧ آلاف رغيف خبز بلدي وآلي بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بقرية الهيطه بنطاق مدينة صان الحجر.

 

وأضافت أنه تم التحفظ على الخبز وتسليمه لأحد المخابز لإعاده توزيعه على المواطنين بالسعر المدعم بالبطاقات التموينية و تحرير المحضر رقم 142 صان الحجر جنح امن دولة طوارئ ضد (ص.ا.ع) سائق السيارة المضبوطة والتحفظ علي السيارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبها المخالف.

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