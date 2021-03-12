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أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن المبتعثين

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:10 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
  
أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة لندن أصدرت تعميما للمبتعثين نوهت خلاله عن إيقاف وزارة التعليم العمل بالتعويض عن رسوم استعجال التأشيرات.

وبحسب الصحيفة؛ فقد جاء في نص تعميم الملحقية انه بناءً على توجيهات الوزارة بعدم التعويض عن رسوم استعجال استخراج التأشیرات في الوقت الحاضر وإلى أجل غیر مسمی، حتى تتم موافقة الجهات المعنية على التعويض، لذا نفيدكم بأنه لن يتم التعويض عن رسوم الاستعجال.

وكانت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، امس الخميس، أصدرت بيان مهم حول مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على تويتر: "حرصا على سلامة المواطنين الكرام، وتماشيًا مع الارشادات الصحية، نود احاطتكم أن ساعات استقبال المواطنين في السفارة ستكون من ١١ صباحا حتى ٣ مساء". 

وشددت السفارة على اهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل مبنى السفارة. لحالات الطوارئ، يرجى الاتصال على الارقام المذكورة بالموقع". 

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