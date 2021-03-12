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رياضة

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويقفز 3 مراكز في جدول الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:15 م
صدى البلد
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محمد السعيد
اكتسح فريق سموحة نظيره أسوان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


هدف المباراة الأول أحرزه حسام حسن من ضربة جزاء لفريقه سموحة في الدقيقة 26.
 

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لسموحة، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين.


وعاد أحمد عبد القادر لإضافة الهدف الثالث للموج الأزرق في الدقيقة 47، قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الرابع 54.

واختتم عبد الكبير الوداي حفلة أهداف سموحة بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 58.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لـ أسوان في مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يفوز سموحة 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري بعد ارتفاع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد أسوان عن النقطة 17، في المركز الـ 12.
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