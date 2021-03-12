فيديو جراف| تفجير عقار فيصل.. 40 يوما من الحريق حتى الانهيار

بعد مرور أكثر من شهر على واقعة حريق عقار فيصل المكون من ١٨ طابقا والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة؛ قررت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين تفجير العقار بالديناميت، اليوم الجمعة، من الساعة ٣ إلى ٤ عصرا، وبالفعل تم تفجيره دون وقوع أي إصابات بشرية بعد إخلاء المنطقة من حوله، وإجراء المزيد من التحويلات المرورية خلال ساعة التفجير.
وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط العقار كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير حيث تبين أنه تم هدم جدرانه.
وفشلت جميع محاولات السيطرة على الحريق بسبب عيوب تصميم المبنى والمواد سريعة الاشتعال بالمخزن، وما صاحب ذلك من سقوط أجزاءً من الأعمدة الخرسانية أو الطوب واستمر حريق عقار فيصل في الاشتعال لمدة قاربت الـ ١٠ أيام بعد مطالبة لجنة هندسية بعدم إخماد الحريق خوفا من انهيار المبني بشكل عشوائي.
ولمزيد من التفاصيل حول 40 يوم من الحريق حتى الانهيار شاهد الفيديو جراف التالى..