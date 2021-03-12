فيديو جراف| تفجير عقار فيصل.. 40 يوما من الحريق حتى الانهيار

بعد مرور أكثر من شهر على واقعة حريق عقار فيصل المكون من ١٨ طابقا والذي يقع إداريًا في نطاق مركز ومدينة كرداسة؛ قررت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين تفجير العقار بالديناميت، اليوم الجمعة، من الساعة ٣ إلى ٤ عصرا، وبالفعل تم تفجيره دون وقوع أي إصابات بشرية بعد إخلاء المنطقة من حوله، وإجراء المزيد من التحويلات المرورية خلال ساعة التفجير.





وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط العقار كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير حيث تبين أنه تم هدم جدرانه.



