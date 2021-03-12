عيد الاستقلال.. بايدن يتوقع انتهاء فيروس كورونا فى هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال خطاب رسمى بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، "إنه يتوقع ويأمل أن ينتهى وجود الفيروس بالولايات المتحدة بحلول ٤ يوليو من العام الجاري إذا تم تطعيم الأمريكيين جميعًا والالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعى، ليصبح هذا التاريخ يوم الاستقلال الوطني الأمريكي والاستقلال من هذه الجائحة العالمية".





وبحسب شبكة "بى بى سى" الإخبارية، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيصدر تعليمات لسلطات الولايات الأمريكية لتطعيم البالغين الأمريكيين باللقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 مايو من العام الجاري.









وواصل بايدن قائلًا : "العديد من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى جيل من الأطفال حرموا من الدراسة".









وحول الخسائر البشرية، قال بايدن إن معدل الوفيات في بلاده بسبب الفيروس تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث الـ11 من سبتمبر.





وأضاف الرئيس الأمريكى أنه فى العام الماضى أجبر العديد من الامريكين على التخلى عن الاحتفالات بعيد الاستقلال الوطني الامريكى في ٤ يوليو، والذى يصادف الاستقلال عن بريطانيا، مضيفًا أنه يتوقع هذا العام أن تكون هناك فرصه جيدة للاحتفال مع العائلة والأصدقاء فى تجمعات صغيرة داخل المنازل إذا التزم الجميع بالقواعد والإجراءات الاحترازية المفروضة، وأكد أن التغلب على الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها يتطلب الوحدة الوطنية.





وفى سياق متصل وقع جو بايدن أمس على مشروع قانون الإغاثة من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونًا رسميًا لإنعاش الاقتصاد الامريكي ودعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة فيروس كورونا وآثاره.





وجاءت موافقة مجلس النواب على خطة الإنقاذ بتأييد 200 عضو مقابل معارضة 211، بعدما تخطى مشروع القانون العقبة الأكبر بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ في 6 مارس الجاري، بتأييد 50 عضوا مقابل معارضة 49، ليحظى القانون بذلك بموافقة مجلسي الكونجرس.