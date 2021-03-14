القضاء العرفي كلمة السر.. أهل سيناء ينتصرون على فتن السوشيال ميديا

أعلنت قبائل سيناء عن رفضها للترويج الفتن ونقل الشائعات بين أفراد المجتمع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.





وخلال جلسة عقدت للصلح بعد خلافات نشبت بين قبيلتين في منطقة وسط سيناء، وتسببت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فى تصعيدها ، إثر تداول شائعات على صفحات التواصل ، تدخلت رموز القبائل لرفض استخدام "فيسبوك" للإساءة للآخرين من قبائل وعائلات واشخاص، لتسبب هذه الإساءات فى فتنة وتكدير للسلم الاجتماعى .





وقال "الشيخ عبدالله جهامة" رئيس جمعية مجاهدى سيناء وأحد رموز قبائل سيناء، إن الجلسة عقدت بديوان الشيخ "دخل الله الحويطى"، بعد تصاعد وتيرة الخلافات بين عشيرتين من قبيلتين بمنطقة وسط سيناء .





وتدخل رموز القبائل ، وقرروا رفض استخدام "فيسبوك" للإساءة للآخرين من قبائل وعائلات واشخاص، لتسبب هذه الإساءات فى فتنة وتكدير للسلم الاجتماعى، وتم إنهاء الخلافات.





وأعرب جهامة عن شكره وتقديره لكل الجهات الرسمية التى ساعدت ابناء القبائل على التصدى وسرعة حل أي خلافات بين ابناء العشائر والقبائل بسيناء .



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