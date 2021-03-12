الحياة تعود لقطار الحرمين السريع.. اعرف موعد أول رحلة









اصدر قطار الحرمين السريع، بيانا هاما حيث اتاح إمكانية حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل 15 مارس الجاري بحسب صحيفة الوئام السعودية.





وأوضحت هيئة قطار الحرمين السريع في بيانها ،أن ذلك يأتي تمهيدا لإعادة التشغيل الأربعاء 31 مارس الجاري.





وذكرت إن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.









وكان وزارة النقل السعودية قد اعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح في محطة قطار الحرمين السريع في جدة تسير بوتيرة متسارعة حيث بينت ان موعد التشغيل سيكون قبل شهر رمضان المبارك، لافتة الي أنها ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.



