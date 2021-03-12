إدارة نادي زد توجه الشكر لـ أسامة نبيه

وجهت إدارة نادي زد الشكر إلى أسامة نبيه عن الفترة التي تولى فيها مهمة قيادة الفريق نحو تحقيق هدفه في الموسم الحالي متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومعلنة دعمها الكامل له باعتباره أول من قاد ZED ومنظومته الكروية بشكله الجديد.





وتعلن إدارة زد إنها بصدد تشكيل جهاز فني جديد قادر على تحقيق أهدافها واستكمال مسيرة البناء في الفترة المقبلة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة له نحو تحقيق الهدف.



