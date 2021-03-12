إدارة نادي زد توجه الشكر لـ أسامة نبيه

وجهت إدارة نادي زد الشكر إلى أسامة نبيه عن الفترة التي تولى فيها مهمة قيادة الفريق نحو تحقيق هدفه في الموسم الحالي متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومعلنة دعمها الكامل له باعتباره أول من قاد ZED ومنظومته الكروية بشكله الجديد.
وتعلن إدارة زد إنها بصدد تشكيل جهاز فني جديد قادر على تحقيق أهدافها واستكمال مسيرة البناء في الفترة المقبلة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة له نحو تحقيق الهدف.
وإذ تؤكد إدارة زد نجاحها في بناء أجيال جديدة من العناصر الواعدة لكرة القدم في مختلف المراحل السنية وتصدرهم المشهد في كل المسابقات وهو من أهم الأهداف التي أعلنها النادي من البداية بجانب الحفاظ على معدل عمري صغير للفريق الأول لا يتجاوز ٢٣ عاما وهي السياسة التي ساهم الكابتن أسامة نبيه في تطبيقها طوال الفترة الماضية وسينتهجها المدير الفني الجديد انطلاقا من السياسة العامة للنادي.