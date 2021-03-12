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رياضة

إدارة نادي زد توجه الشكر لـ أسامة نبيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
وجهت إدارة نادي زد الشكر إلى أسامة نبيه عن الفترة التي تولى فيها مهمة قيادة الفريق نحو تحقيق هدفه في الموسم الحالي متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومعلنة دعمها الكامل له باعتباره أول من قاد ZED ومنظومته الكروية بشكله الجديد.

وتعلن إدارة زد إنها بصدد تشكيل جهاز فني جديد قادر على تحقيق أهدافها واستكمال مسيرة البناء في الفترة المقبلة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة له نحو تحقيق الهدف.

وإذ تؤكد إدارة زد نجاحها في بناء أجيال جديدة من العناصر الواعدة لكرة القدم في مختلف المراحل السنية وتصدرهم المشهد في كل المسابقات وهو من أهم الأهداف التي أعلنها النادي من البداية بجانب الحفاظ على معدل عمري صغير للفريق الأول لا يتجاوز ٢٣ عاما وهي السياسة التي ساهم الكابتن أسامة نبيه في تطبيقها طوال الفترة الماضية وسينتهجها المدير الفني الجديد انطلاقا من السياسة العامة للنادي.
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