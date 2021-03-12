الأردن .. بيان هام من البنك المركزي عن عمل البنوك

أفادت وكالة الأنباء الاردنية بترا أن البنك المركزي، أصدر قرارا بتعديل أوقات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في المملكة، لتصبح ساعات الدوام من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 30ر2 من بعد الظهر.





وأوضح البنك المركزي الأردني في بيان له أن التعامل مع الجمهور سيبدأ في تمام الساعة 30ر8 صباحًا ولغاية الساعة 30ر1 من بعد الظهر.





وذكر البنك المركزي الأردني أن المواعيد الجديدة ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم.



