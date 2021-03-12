تنفيذ 266 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعى خلال عام بالمدن الجديدة.. تفاصيل

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، أن العام المالى الجديد 2021 - 2022 سيشهد تنفيذ حوالى 266 وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدن الجديدة، وتقوم بالتنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأضاف ممدوح لـــ"صدى البلد"، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 81348 وحدة سكنية ضمن المشروع، واستكمال تنفيذ 35000 وحدة سكنية، وكذلك البدء فى تنفيذ 150000 وحدة سكنية ببعض المدن.





اقرأ أيضا:

4.8 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بإمارة دبي خلال أسبوع





أما فى مشروعى (دار مصر – JANNA)، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 11600 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 5376 وحدة سكنية، وفى مشروع سكن مصر، سيتم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 1272 وحدة سكنية.





وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن: فى مشروع الإسكان المتميز، سيتم الانتهاء من تنفيذ 6872 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 4200 وحدة سكنية، وفى مشروعات الفيلات، سيتم الانتهاء من تنفيذ 961 فيلا، واستكمال تنفيذ 100 فيلا، والبدء في تنفيذ 300 فيلا، بمدينة المنصورة الجديدة، والانتهاء من تنفيذ 63 فيلا، واستكمال تنفيذ 21 فيلا، والبدء في تنفيذ 88 شالية، بمدينة أسوان الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3360 بالسكن البديل لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمدينة العبور الجديدة.