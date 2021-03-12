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اقتصاد

البنك الدولى يمول تنفيذ 25 ألف شقة صديقة للبيئة.. تفاصيل

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
البنك الدولى
البنك الدولى
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آمنة عبدالعظيم
كشف الدكتور خالد يسري نائب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن تفاصيل اتفاق المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإشراف على تنفيذ 25 ألف شقة ضمن مشروعات الدولة للإسكان وضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأوضح يسري في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن المركز يدرس كافة البدائل للبناء والتي تعد صديقة للبيئة وموفرة أكثر للطاقة وأقل في الاحتفاظ بالحرارة. 

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وتابع أن المركز والصندوق لا زالا يدرسان عناصر التكلفة خاصة أن التنفيذ سيتم في كافة الأقاليم الجغرافية لمصر، بالدلتا والصعيد والقاهرة حتي يكون نموذجا لأي شخص أو شركة ترغب في تكراره. 

وأضاف أن البنك الدولي سيقوم باتفاقية لتمويل تنفيذ الوحدات بنظم العمارة الخضراء، وجار التفاوض معه حول تفاصيل القرض الذي سنحصل عليه لصالح هذا المشروع.

وتابع، أن المركز بالفعل لديه نماذج بناء مثل التربة المثبتة والمتوافقة مع الكود المصري للبناء، ويكون الاعتماد فيها علي الأسمنت ما بين 5٪ الي 7٪ فحسب.

وأشار إلى أن المركز نفذ نموذج آخر للبناء بمدينة توشكى يتضمن وحدات بأسقف مثل القباب ونوعية طوب مختلفة، وهذا النموذج تنخفض درجة الحرارة داخله حوالي 25 درجة مئوية مقارنة بالمباني التقليدية وهذا يسمح بعدم استخدام تكييف في المباني مما يقلل تكلفة الكهرباء ويخفف من انبعاثات الحرارة والغازات مثل الفريون وهو الأفضل للبيئة على المدي البعيد. 
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