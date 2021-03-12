أعراض القولون العصبي عند الرجال.. احذروه

يُعد الإسهال أحد أعراض القولون العصبي عند الرجال و يؤثر على ما يقرب من ثلث مرضى القولون العصبي ويمكن أن يؤدي القولون العصبي أيضًا إلى رغبة مفاجئة وفورية في التبرز.
ويعتبر البراز الرخو المتكرر شائع أحد أعراض القولون العصبى عند الرجال وقد يحتوي البراز أيضًا على مخاط بجانب غازات القولون اتي تسبب في الانتفاخ والألم.
على الرغم من أنه يبدو غير بديهي، إلا أن أعراض القولون العصبي عند الرجال يمكن أن يسبب الامساك وكذلك الإسهال ويُعد القولون العصبي السائد هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يؤثر على ما يقرب من 50٪ من الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.
قد يؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت العبور الطبيعي للبراز. عندما يتباطأ وقت العبور، تمتص الأمعاء المزيد من الماء من البراز، ويصبح مرورها أكثر صعوبة مما يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي عند الرجال.
في المقابل، يشمل الإمساك في أعراض القولون العصبي عند الرجال ألمًا في البطن يخف مع حركات الأمعاء، غالبًا ما يسبب الإمساك في متلازمة القولون العصبي إحساسًا بحركة الأمعاء غير المكتملة. هذا يؤدي إلى إجهاد غير ضروري.
قد يؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت العبور الطبيعي للبراز. عندما يتباطأ وقت العبور، تمتص الأمعاء المزيد من الماء من البراز، ويصبح مرورها أكثر صعوبة مما يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي عند الرجال.
في المقابل، يشمل الإمساك في أعراض القولون العصبي عند الرجال ألمًا في البطن يخف مع حركات الأمعاء، غالبًا ما يسبب الإمساك في متلازمة القولون العصبي إحساسًا بحركة الأمعاء غير المكتملة. هذا يؤدي إلى إجهاد غير ضروري.