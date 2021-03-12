نائب: إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 يؤكد تقدير الدولة لدورها

قال عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة ووفق الكلمة التي التي أدلت بها انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، يؤكد التقدير الشديد للمرأة المصرية وأدوارها وعلى مدى السبع سنوات الماضية منذ عام 2014.





وأشار القطامي في تصريحات، إلى الأهمية الشديدة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، قائلا: المرأة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لعبت دورا شديد الأهمية في مساندة الدولة المصرية وفي تقديم الدعم التام للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب والتصدي للمؤامرات والنهوض بقوة بمقومات ومقدرات الدولة المصرية.



