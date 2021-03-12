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برلمان

نائب: إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 يؤكد تقدير الدولة لدورها

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:45 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
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القسم السياسي
قال عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة ووفق الكلمة التي التي أدلت بها انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، يؤكد التقدير الشديد للمرأة المصرية وأدوارها وعلى مدى السبع سنوات الماضية منذ عام 2014.

وأشار القطامي في تصريحات، إلى الأهمية الشديدة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، قائلا: المرأة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لعبت دورا شديد الأهمية في مساندة الدولة المصرية وفي تقديم الدعم التام للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب والتصدي للمؤامرات والنهوض بقوة بمقومات ومقدرات الدولة المصرية.

وأضاف عضو  مجلس النواب  أن دعم المرأة سياسيا وبرلمانيا خلال هذه الفترة غير مسبوق ويكشف عن إيمان كامل بمقدراتها وإمكاناتها، موضحا أن المرأة المصرية تشغل ما نسبته 27% من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، والمرأة المصرية تشغل ما يمثل 25% من الحقائب الوزارية وهى إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في الوطن.
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