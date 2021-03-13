نائب بـ"بالشيوخ" يوضح الهدف من إنشاء معارض متخصصة بمحافظات مصر

أثنى النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، على قرار إنشاء معارض متخصصة داخل المحافظات، لعرض ونشر الصناعات والحرف اليدوية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الصناعات اليدوية والحرفية الموجودة في القرى المصرية ، لكن العائق الوحيد الذي يقف حائلًا أمام هذه الصناعات هو عدم وجود أماكن مخصصة لعرض ونشر منتجاتها.









طالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تسليط الضوء على عدد من القرى المصرية الهامة ، لا سيما المناطق التي تهتم بصناعات فى غاية الأهمية، والتى تشتهر بصناعة الأقفاص، والمنسوجات اليدوية ، قائلا:" قرية العمار_ طوخ _ القليوبية بها صناعات عدة ابرزها صناعة الأقفاص ولكن ليس لها تسويق رغم أنها علميا أفيد للزراعة عن الأقفاص البلاستيكية ، كما تشتهر قرية طحلة بنها القليوبية بصناعة المنسوجات اليدوية ".





أكد " إمام" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحل الوحيد والأمثل لأن تلقى هذه الصناعات رواجًا يليق بها ، هو تخصيص أماكن معينة ، و إقامة معارض مخصصة بكل محافظة على حد السواء ، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه سيسهم في تمكين المواطنين على عرض منتجاتهم البيئية الخذفية، والحرفية ، وكذا اليدوية ، و السهولة في تسويقها وعرضها للبيع، معقبًا:" لما تتعمل معارض للصناعات الحرفية ، هتبقي تحت عناية الدولة ، ورقابة الأجهزة ، كمان هيساعد الناس فى إنها تقدر تعرض منتجاتها البيئية سواء خذفية أو خلافه ويكون ليها مشتري ".









وعن الهدف من إنشاء معارض متخصصة في كل المحافظات، أوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الهدف الأسمى والأساسي لكل هذا ، يتمثل فى القدرة على تسويق المنتجات البيئية الموجودة في جميع قرى مصر .





جاء ذلك بعد أن قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية، إن معرض البازار يعد من من المعارض المتخصصة في الحرف اليدوية، معقبا: الفترة الأخيرة شهدت تشويق للحرف اليدوية من خلال تلك المعارض.









وأضاف "عمران" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعارض تتسبب في وجود حركة بين الأسواق والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، مشددا على أهمية دور المعارض في تسويق ونشر الصناعات اليدوية خاصة في ظل أزمة كورونا وتأثر الاقتصاد.





وأكمل: المعارض التي تم إنشاؤها خلال الفترة الحالية كانت بمثابة جس نبض لميول واتجاهات المواطنين، وذلك لمعرفة قدرتهم على التوجه إلى المعارض.









واسترسل: غرفة الحرف اليدوية تستهدف إنشاء معارض متخصصة داخل المحافظات، منوها بأن غرفة الحرف اليدوية تقوم بدور رقابي وتطويري وداعم.









وأوضح أن 97% من قطاع الحرف اليدوية غير رسمي، موضحا أنه منذ فترة والغرفة تحاول أن تدمج القطاع الغير رسمي بالرسمي من أجل الوصول إلى أعلى المنصات، لافتا إلى أن قطاع الحرف اليدوية يعد ثاني أكبر قطاع بعد الزراعة، ولكن خلال الأعوام الماضية لم يكن هناك اهتمام بهذا القطاع.