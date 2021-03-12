إسرائيل تعزز التعاون العسكري البحري مع اليونان وقبرص.. فيديو

اذاعت فضائية يورونيوز، لقطات، يظهر من خلالها تأكيدات الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تدريبات بحرية مشتركة مع اليونان وقبرص، في أحدث مؤشر على زيادة التعاون بين ثلاث دول تنظر بشكل متزايد إلى تركيا باعتبارها منافسا في البحر الأبيض المتوسط.



وأشار الجيش إلى أن مناورة "نوبل دينا"، التي قادتها إسرائيل بمشاركة فرنسا، اختتمت الخميس، وتضمنت "إجراءات مكافحة الغواصات، وسيناريوهات البحث والإنقاذ، وكذلك مخططات تحاكي معركة بين السفن".



واتخذت إسرائيل واليونان وقبرص عددًا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتعزيز علاقاتها، بما في ذلك خطط متقدمة لبناء كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميجاوات، وخط أنابيب للغاز بطول 1900 كيلومتر تحت البحر.



ويأتي تعزيز التعاون بين إسرائيل واليونان وسط حدة النزاع بين اليونان وقبرص مع تركيا؛ بعد أن أرسلت أنقرة سفنا للتنقيب عن الغاز إلى المياه المتوسطية التي تطالب بها اليونان، وسفن تنقيب في منطقة تطالب قبرص فيها بحقوق حصرية.

