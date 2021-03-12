السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السودان‎

أكد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان، وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة، وفقا لوكالة "رويترز".





حصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في عام 2019.





أوضح الوزير يوسف أن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في نفس العام، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.



