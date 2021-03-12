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أخبار العالم

السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السودان‎

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:48 م
السعودية تعتزم استثمار
السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السودان‎
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قسم الخارجي
أكد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان، وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة، وفقا لوكالة "رويترز".

حصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في عام 2019.

أوضح الوزير يوسف أن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في نفس العام، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، أشار يوسف إلى إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي، على تأسيس شركة استثمار مشترك بين الجانبين.
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