جامعة القاهرة فى أسبوع.. الهندسة تحصد 3 شهادات آيزو .. اتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف

* الخشت: فتح آفاق معرفية متعددة لتصويب الخطاب الديني





* جامعة القاهرة : كلية الهندسة بيت خبرة يساهم في التنمية والمشروعات القومية

















شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى :









‎أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الهندسة على 3 شهادات دولية في مجالات:

‎نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO45001:2018، نظام إدارة البيئة ISO14001:2015، نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، تطبيقًا لأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والإدارية من خلال توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلي أن حصول كلية الهندسة علي الشهادات الدولية في ظل جائحة كورونا يعد إنجاز كبير ونتاج لخطة الجامعة في التعامل مع التحديات علي أكثر من مستوي علي رأسها دوران عجلة العمل دون توقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.





‎وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تضع علي رأس اولوياتها التطور المستمر للكليات والبرامج ليس علي المستوي المحلي وحسب وإنما على المستوى الدولي أيضًا وذلك في إطار الخطة الاستراتجية للتحول نحو العالمية والتي لن تتحقق إلا من خلال بذل الكثير من الجهد والفكر والتطور سواء على مستوى المناهج وطرق التدريس والبرامج المميزة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الدولي، بالإضافة إلي نظم الإدارة الحديثة لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة.





‎وأوضح الدكتور الخشت، أنه على مستوي البرامج تأتي كلية الهندسة في مرتبة متقدمة عالميًا حيث تقع ضمن أفضل 150 في التصنيف البريطاني QS وتأتي في الفئة بين أفضل 200-300 علي مستوي العالم في التصنيف الصيني "شنغهاي" لعام 2020، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة ليست مجرد كلية للتعلم وتخريج كوادر فقط لكنها بيت خبرة يمتلك أفضل الكوادر محليا وإقليميا ودوليا بما يساهم في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية.





‎وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة تعمل بشكل متكامل بين كافة الكليات حتي أصبح كل كلية نموذج يتماشي مع التكنولوجيا الحديثة من حيث تخريج الكوادرالمؤهلة، فضلا عن تقديم الخدمات والمساهمة في الإرتقاء بالمجتمع من خلال ما تقدمه في كافة الاتجاهات والمجالات، موضحا أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو جهد كبير ونتاج لمنظومة عمل تم وضع أساس قوي لها منذ أكثر 3 سنوات.





‎وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الاساس القوي الذي قامت عليه استراتيجية وخطة الجامعة ساهم في استمرار التفوق والنجاح دوليًا واستمرار العمل في المشروعات الجديدة وخطط التطوير دون توقف أو تأثر بالرغم من جائحة كورونا التي فرضت التراجع علي الكثير من كبري المؤسسات التعليمية والجامعية الدولية، مضيفا انه رغم تحدي الجائحة الإ إن الجامعة نجحت في التقدم في كافة التصنيفات الدولية والانتهاء من مشروعات كبري مثل تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلي اقتراب حلم الفرع الدولي لجامعة القاهرة، والذي سيكون بمثابة هدية جامعة القاهرة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول جامعة قائمة علي نظام البرامج في العالم.





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‎وقال الدكتور الخشت، إن نجاح كلية الهندسة في الحصول على 3 شهادات دولية يأتي في إطار رفع مستوى الجودة في الادارة، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في التحول نحو اللامركزية في الإدارة بنسبة 65%.





‎وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة حققت نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الاكاديمي والإداري، حصلت كافة كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة، كما فازت الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر للتميز الحكومي لعام 2019، مشيرًا إلى حصول 19 معملا وبرنامجا دراسيا على الاعتماد الدولي وحصول 9 كليات و11 مراكز على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت الأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة "الأيزو" 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.





‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة أعادت تطوير البناء التنظيمي للجامعة وتوزيع الكوادر في الإدارات العامة بما حقق الاستفادة القصوى للقدرات وساعد على تكوين جيل ثاني من الإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات الحسابية لمواكبة النمو الحادث في العمليات المالية للجامعة.





‎ولفت الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، وطبقت الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية.





‎جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه بشهادة تقدير لعميد كلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح، والدكتورة راندا عبد الكريم وكيلو الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، نتيجة الجهود المبذولة للحصول على شهادات الأيزو.





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كما قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على التقدم الواضح والملموس الذي حققته إدارة الجامعة خلال الـسنوات الماضية على المستوى العالمي سواء في المراكز المتقدمة التي تحققها الجامعة بصفة عامة بين الجامعات العالمية الكبرى أو في مجال البحث العلمي، قائلًا: يشرف كل مصري أن يفخر بجامعاته العريقة، سواء في العلوم الدينية والشرعية كجامعة الأزهر، أو في العلوم النظرية والتطبيقية كجامعة القاهرة؛ وكل جامعة مصرية تحقق مركزًا متقدمًا يسعد ويفخر به كل مصري، فكل التقدير للجهود المخلصة في جامعة القاهرة.





جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك لتدريب الأئمة والواعظات، في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والوزارة في الإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات.





وأكد الدكتور مختار جمعة، خلال كلمته، على ما طرحه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الحاجة إلى تدريب الأئمة والواعظات على التفكير النقدي لإعادة قراءة النص في ضوء متغيرات العصر وفي ضوء فقه الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تدريب الأئمة على إعادة التفكير في قراءة النص، معتبرًا أن كل باحث ومفكر وكاتب لم يدرس علم المنطق دراسة تفصيلية يفوته الكثير من طرق التفكير السليمة، لأن هذه العلوم هي التي تنمي العقل وتخرجنا من دائرة الحفظ إلى دائرة الفهم، ومن دائرة التلقين إلى دائرة النقد والتحليل.





واتفق وزير الأوقاف مع ما ذكره الدكتور الخشت فيما يتعلق بضرورة الخروج بمناهجنا التعليمية من دوائر الحفظ والتلقين التي سادت لعقود بل لقرون إلى دوائر الفهم والتفكير والتحليل وهذا ما يُسمى التفكير النقدي، موضحًا أن النقد لا يعني الهدم لأنه قد يكون مدحًا أو قدحًا أو استحسانًا أو استصحابًا أو استهجانًا، وبالتالي فالنقد لا يعني التجريح بل يعني التمييز.





وقال الدكتور مختار جمعة، إن اقتراح الدكتور الخشت بتدريب الأئمة والواعظات على النقد الأدبي والتفكير النقدي، جعلنا نهتم بعقد بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات لاتساع الأفق والاحتكاك بثقافة جديدة والانفتاح على المجتمع، ولأن وجودهم مع زملائهم من الدراسين وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعات يساهم في أن تكون نظرته للحياة أكثر انفتاحًا.





وقال وزير الأوقاف، إن عالم الدين ما لم يكن ملمًا بثقافات العصر ومنفتحًا عليه سيضيق على الناس حياتهم، لأن الأصل عنده سيكون التحريم والإنغلاق، ولذلك يوجد مشكلة كبيرة، حيث ساد في العقود الماضية سهولة قول "حرام"، ويوجد جماعات تعرفونها بالاسم يُخيل لها أنها كلما تتشدد أكثر وتُحرم أكثر يعني أنك تخاف من الله أكثر ومتدين أكثر، ولكن بالعكس تضييق الحياة على الناس يبغضهم في الدين ويبعدهم عن الدين، مؤكدًا أن الله لم يُنزل الدين لتكدير الناس والتضييق عليهم، ولذلك الجهلاء يسارعون في التحريم دون بينة، ولذلك الفقه تيسير بدليل انه لا يوجد مخلوق من أهل العلم قال إن الفقه أن تتشدد، فالفقيه هو من ييسر على الناس أمور حياتهم ويبحث عن السعة للناس، لأن الفقه سعة.





من جانبه، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، تحت قبة جامعة القاهرة العريقة قلعة العلم بتاريخها الكبير في مختلف المجالات البحثية والأكاديمية والتعليمية.





وقال الدكتور الخشت، إن التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف يشهد مرحلة جديدة في سبيل تدريب الأئمة والواعظات وانفتاحهم على علوم أخرى، باعتبار أن هذا أحد السبُل المهمة لتصويب الخطاب الديني وتطوير العقلية الدينية، وليس تجديد الخطاب الديني فقط ولكن تجديد الذات، وهولا يأتي إلا بالاحتكاك بين مجالات معرفية متعددة، مشيرًا إلى أن دارس التفسير وعلم أصول الفقه والحديث وغيرها من العلوم الشرعية بحاجة لأن يتفاعل ويحتك بمجالات معرفية أخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الإعلام وعلوم اللغة العربية.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على أن يكون المحتوى متنوعا ومتعددا، فليس المقصود باللغة العربية النحو والإملاء أو استقامة الأسلوب فقط، ولكن أيضا يدخل في هذا المضمون دراسة مناهج التفكير والبحث العلمي في اللغة العربية، وعلوم النقد الأدبي، وأيضا فيما يتعلق بالإعلام لابد من الاطلاع على المناهج المختلفة التي يستخدمها الأساتذة في كلية الإعلام لأن التغيير المنهجي مهم جدا، ومعرفة البحث العلمي ومناهجه يؤثر على طرق التفكير.





وأضاف الدكتور الخشت، أن الأئمة والدعاة يخاطبون مستويات ثقافية متباينة ومتنوعة تتراوح من الدرجة العامة الشعبية إلى الدرجة المتخصصة، فيجب أن يكون الأئمة والدعاة على معرفة عميقة بالمجالات العلمية الأخرى حتى يستطيعوا مخاطبة الناس و يستطيعوا أن يجددوا من أنفسهم، مشيرًا إلى أن الإمام الغزالي استعان بالعلوم المنطقية في كتابه "القسطاس المستقيم"، كما استعان بالمنطق وغيره من العلماء مثل الشاطبي والدبوسي، وبالتالي يوجد استفادة كبيرة من العلوم الأخرى أدت إلى التطور في العلوم الشرعية المختلفة.





وقال الدكتور الخشت، إن طرق التفكير بالغة الأهمية، لذا لابد من تدريس مناهج العلم، حتى نتخلص من أسلوب الترديد والتكرار، معتبرًا أن دراسة مناهج العلم تشكل جسرا مهما للوصول نحو تصويب الخطاب الديني، وأننا إذا نجحنا في تجديد الخطاب الديني معا سوف نستطيع أن ننقل الوضع الثقافي العام في مصر نقلة كبيرة نحو تكوين عقليات مفتوحة تفكر من أجل الوطن والمستقبل ولا تبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى.



