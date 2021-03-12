تناول هذه الفاكهة وشاهد تأثيرها على العظام

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب آلام المفاصل، ويمكن ان يساعد اتباع أسلوب صحي ونظام غذائي متوازن في تأخير الإصابة بآلام المفاصل، وإذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فمن الضروري التحقق من السبب الأساسي وعلاجه.





- أحماض أوميغا 3 الدهنية

تعتبر الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، بما في ذلك الأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض فهي ممتازة لعلاج آلام المفاصل، تعمل خصائصها المضادة للالتهابات مثل السحر.





- الأعشاب والتوابل

المكونات مثل الكركم والزنجبيل والكزبرة والبصل والشبت والليمون وغيرها كلها ممتازة لالتهاب المفاصل.





- الفواكه والتوت

يعتبر التفاح والمشمش والتوت البري من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تخفف آلام المفاصل الملتهبة، " الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقمع الالتهابات، وتجنب البرتقال لأنها قد تزيد من آلام التهاب المفاصل .





- الزبادي

خصائص الزبادي المهدئة والمبردة والمضادة للالتهابات ملائمة لمعالجة الالتهاب، كما أنه مصدر ممتاز للكالسيوم لعظام أقوى وأكثر صحة.

ووفقا لما نشره موقع food.ndtv إليكم ابرز الأطعمة التي تحافظ على صحة العظام..