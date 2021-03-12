طبيب يوضح أسباب حدوث موجات متتالية من كورونا

كشف الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، سبب ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد من جديد في دولة ألمانيا.





وأكد الأنصاري، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن ألمانيا مقبلة على موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، مشير الي أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إلى أن العامل البشري هو السبب الرئيسي في حدوث موجات متتالية من جائحة كورونا.









فيما وجه الاستشاري، نصائح هامة للطلاب مع انطلاق الفضل الدراسي الثاني غدا في جميع المدارس المصرية والحكومي، مؤكدا أن هناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار والالتزام بها بشكل بالغ الدقة.





وأضاف أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم أحداث اي نوع من انواع التلامس، متابعا أنه:" لابد من تناول السلطة الخضراء ومشويات، ويجب أن نقلل من تناول الاطعمة المقلية والنشويات بصفة عامة".



