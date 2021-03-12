طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة

تعد حلوى الوردة من الحلويات غير المنتشرة في مصر بشكل كبير، ولكن يفضل العديد من الأشخاص تناولها حول العالم فهي تشبه البسكوت بالزبدة، ولديها مذاق لذيذ.
مقادير حلوى الوردة:
500 جرام لوز بودرة
250 جرام سكر ناعم
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
بشر ليمونة
4 بيضة وسط
التزيين:
2 كوب عسل
كوب فستق مطحون ناعم
كوب ورد مجفف
طريقة تحضير حلوى الوردة
* يخلط فى الخلاط الزبدة مع رشة الملح وبشر الليمون والسكر والبيض
* يشكل باستخدام كيس حلواني ويوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة
للتزيين:
* تسقى الحلوى بالعسل ثم يوضع الفستق على الوجه