عضو العليا للفيروسات في تصريح صادم: ارتفاع درجات الحرارة لا يحد من انتشار كورونا

قالت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس عضو اللجنة العليا بالفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة وجيدة أنور، إن مصر لم تدخل حتى الآن في الموجة الثالثة لـ "كوفيد 19"، والمعروف باسم فيروس كورونا، وأنه لا توجد توقعات علمية تقول أن هناك موجة ثالثة.





وأضافت "مجيدة" في تصريحات لـ صدى البلد"، أن سبب معاودة إصابات كورونا في الارتفاع مرة أخرى وفقا للأرقام المٌعلن عنها من وزارة الصحة أمس ناتج عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتهاون في التعامل مع المرض، وعدم تناول لقاح كورونا، الذي توفره الدولة، مشيرة إلى أن هناك بعض المواطنين يرفضون "اخد" اللقاح بحجة أنه مع الوقت قد تظهر له أعراض جانبية وأضرار على الصحة في المستقبل.





وعن ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الحد من انتشار الفيروس، قالت "وجيدة"، إنه لا توجد علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الفيروس مستشهدة بأن هناك دولا درجات الحرارة بها مرتفعة ولكن هناك بها معدل إصابات عالي، موجهة نصيحة للمواطنين بضرورة اخذ جرعات كورونا التي توفرها وزارة الصحة والالتزام بـ كامل الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بالمرض، وبالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس لا بد من استكمال الجرعة العلاجية تحت اشراف الطبيب حتى لا يحدث مضاعفات للمرض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 505 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.



