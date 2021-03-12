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برلمان

برلماني: إشادة البنك الدولي بأداء مصر مؤخرا يؤكد سير البلاد على الطريق الصحيح

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:46 م
النائب محمد احمد
النائب محمد احمد الجبلاوي
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القسم السياسي
قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إشادة البنك الدولي بما تحقق في مصر من إنجازات طيلة الفترة الماضية، وإشادته بأداء الحكومة المصرية ومرونتها خلال جائحة كورونا، شهادة دولية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الهدف الأسمى هو الارتقاء بحياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم. كما أن الإصلاحات التي تحققت ساعدت البلاد في النهوض واستمرار النمو وسط جائحة كورونا.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، إلى تصريحات مارينا ويس المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، والتي قالت فيها: إن الاقتصاد المصرى أثبت خلال فترة جائحة كورونا أنه اقتصاد قوى ومرن، وأداء الحكومة المصرية في أزمة جائحة كورونا كان إيجابيا ومتميزا، وأن البنك الدولى وافق على 440 مليون دولار لدعم الأمان والسلامة في مصر، كما أن هناك 6 مليارات دولار استثمارات في عدة قطاعات بالقاهرة.

وأشار وكيل الطاقة بالبرلمان إلى أن الاقتصاد المصري مر بحالة من الانتعاش غير مسبوقة، في شتى المجالات بسبب المشاريع القومية العملاقة التي تنفذ على أرض، بجانب السياسات التي يوجه بها الرئيس السيسي بإحداث تنمية شاملة في البلاد، وهو ما انعكس على مختلف مجالات الحياة وأدى إلى تحسين مستوى المعيشة وسط المصريين.
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